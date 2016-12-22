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Политика

Азербайджан и Казахстан провели консультации по правовому статусу Каспия 22.12.2016 21:54

В Баку состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Казахстаном по юридическому статусу Каспия.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече нашу страну представлял замглавы МИД Халаф Халафов, а Казахстан – посол братской страны по специальным поручениям Зульфия Аманжолова.

Стороны обсудили положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспия, а также вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ряд актуальных вопросов касательно Каспия.

Была подчеркнута важность повышения совместных усилий в целях эффективного проведения в Ашгабаде следующей встречи Специальной рабочей группы на уровне заместителей глав МИД прикаспийских стран по полному согласованию проекта Конвенции по правовому статусу Каспия, а затем – очередного саммита глав прикаспийских государств по разработке и подготовке Конвенции о правовом статусе Каспия.

Также было отмечено, что двусторонние консультации по вопросам Каспия служат сближению позиций и согласованию открытых вопросов.

Р.Д., И.А.

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Азербайджан и Казахстан провели консультации по правовому статусу Каспия

В Баку состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Казахстаном по юридическому статусу Каспия
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