Инициированная Азербайджаном резолюция по пропавшим без вести вновь принята ООН

Выдвинутая Азербайджаном на пленарном заседании Генассамблеи ООН 19 декабря 2016 года резолюция под названием «Пропавшие без вести лица» принята на основе консенсуса.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, к резолюции в качестве соавторов присоединились 60 стран.

Данная резолюция призывает государства, участвующие в вооруженных конфликтах, уважать и соблюдать международное право, предотвращать случаи пропажи без вести в условиях вооруженных конфликтов, осуществлять все необходимые меры по поиску пропавших без вести и уведомлять о судьбе пропавших без вести лиц их семьи. В этом контексте резолюция призывает государства уделять особое внимание вопросу пропажи без вести детей в условиях вооруженных конфликтов.

В резолюции изложена просьба к генеральному секретарю ООН представить на 73-ю сессию Генассамблеи ООН (в 2018 году) и соответствующую сессию Совета по правам человека ООН подробный отчет об исполнении данной резолюции.

Аналогичная резолюция по инициативе Азербайджана впервые была принята в 2002 году на 57-й сессии Генассамблеи ООН и с тех пор с периодичностью раз в два года выдвигается вновь.

Ялчин Алиев, Э.Т.