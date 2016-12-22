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Политика

Инициированная Азербайджаном резолюция по пропавшим без вести вновь принята ООН 22.12.2016 18:16

Выдвинутая Азербайджаном на пленарном заседании Генассамблеи ООН 19 декабря 2016 года резолюция под названием «Пропавшие без вести лица» принята на основе консенсуса.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, к резолюции в качестве соавторов присоединились 60 стран.

Данная резолюция призывает государства, участвующие в вооруженных конфликтах, уважать и соблюдать международное право, предотвращать случаи пропажи без вести в условиях вооруженных конфликтов, осуществлять все необходимые меры по поиску пропавших без вести и уведомлять о судьбе пропавших без вести лиц их семьи. В этом контексте резолюция призывает государства уделять особое внимание вопросу пропажи без вести детей в условиях вооруженных конфликтов.

В резолюции изложена просьба к генеральному секретарю ООН представить на 73-ю сессию Генассамблеи ООН (в 2018 году) и соответствующую сессию Совета по правам человека ООН подробный отчет об исполнении данной резолюции.

Аналогичная резолюция по инициативе Азербайджана впервые была принята в 2002 году на 57-й сессии Генассамблеи ООН и с тех пор с периодичностью раз в два года выдвигается вновь.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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Инициированная Азербайджаном резолюция по пропавшим без вести вновь принята ООН
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