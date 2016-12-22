USD1.7575
EUR1.8300
RUB0.0287
Brent55.52
WTI53.49
Золото1 978.42
S&P 500 Index2 270.76
Nikkei 22519 434.11
Политика

МИД Азербайджана: Константин Затулин - инструмент в руках армянских лоббистских кругов 22.12.2016 17:32

Инструментом в руках Армении и армянского лобби назвал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев депутата Государственной Думы РФ, директора Института стран СНГ Константина Затулина, выступившего в четверг в Ереване с рядом провокационных заявлений.

В частности, по сообщению армянских СМИ, К.Затулин заявил о маловероятности возвращения Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, при этом подчеркнув, что выражает свою личную точку зрения, а не позицию официальной Москвы.

«Моя позиция заключается в том, что Нагорный Карабах вряд ли вновь окажется в составе советского Азербайджана, поскольку советского Азербайджана не существует. В период распада СССР Азербайджан уже не контролировал существенную часть Нагорного Карабаха. С другой стороны, есть территории, которые надо вернуть для урегулирования конфликта», - сказал К.Затулин.

Говоря о военном сотрудничестве Азербайджана и России, парламентарий отметил, что это взаимодействие должно быть «на пользу Армении, поскольку должно удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий». Также российский депутат возложил ответственность за апрельскую эскалацию напряженности на линии фронта на азербайджанскую сторону.

«То, что случилось в апреле – это досадное исключение, но ответственность за это несет Азербайджан в первую очередь. Я думаю, что Турция на тот момент тоже несла свою долю ответственности», - сказал депутат Госдумы.

Между тем, комментируя указанные высказывания К.Затулина, глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев отметил: «Как видно, являющийся инструментом в руках Армении и армянских лоббистских кругов Константин Затулин серьезно обеспокоен динамичным и последовательным развитием стратегического партнерства и добрососедства между Азербайджаном и Россией, а также традиционной дружбой, связывающей наши народы».

«Мало информированному по поводу всестороннего развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией Затулину в этом смысле придется еще более обеспокоиться и огорчиться. Потому что у нас имеются многочисленные новые крупномасштабные проекты и инициативы, призванные еще более развить сотрудничество между Азербайджаном и Россией во всех сферах во имя интересов наших народов», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.

448количество просмотров
Инициированная Азербайджаном резолюция по пропавшим без вести вновь принята ООН
МИД Азербайджана: Константин Затулин - инструмент в руках армянских лоббистских кругов
В Баку состоялась официальная церемония открытия штаб-квартиры Международного секретариата ТюркПА

22 декабря в Баку состоялась официальная церемония открытия штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА).
Глобальная геополитика и безопасность: перемены на фоне финансового кризиса - Newtimes.az
Арье Гут: «Национализм, антисемитизм и возвеличивание фашистов - неотъемлемая часть государственной политики Армении» - ФОТО
Халаф Халафов: Азербайджан уверен, что Турция достойно преодолеет выпавшие на ее долю испытания

Азербайджан с большой обеспокоенностью следит за происходящими в последнее время в Турции событиями, нацеленными на нарушение стабильности во внутренней и внешней политике этой страны.
Выполнены стрельбы из имеющихся на вооружении зенитно-ракетных комплексов «İldırım» - ФОТО - ВИДЕО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОПоявилось видео взрыва у метро в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЭрдоган объяснил, почему убийцу посла РФ ликвидировали на местеНезрин Мамедбейли: «Мы продали квартиру в городе и переехали в поселок, чтобы разместить больше животных…» - ФОТОЗверства, геи и мятеж. Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год - ФОТОТяжелый апрель: молодой скульптор не дожил месяц до 22-х лет, отдав жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОВ Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему женщину – ФОТОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 декабря21:13 Турция будет и далее отвечать на угрозы безопасности - Эрдоган20:57 В Азербайджане будет создано Агентство МСП20:46 Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами20:39 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления20:22 Для стратегических целей, связанных с малым и средним бизнесом, требуются инвестиции на сумму 700 млн манатов20:02 Бахрам Багирзаде рассказал о жестоком розыгрыше над Джавидом Имамвердиевым: К нему звонил весь город!19:40 Жизнь под толщей льда: удивительный подводный мир Антарктики – ВИДЕО19:31 АМОР вошел в Национальный подготовительный комитет по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - ФОТО19:17 В Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричества19:14 Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения18:59 Тренерский комитет АФФА посетил «Сумгайыт»18:52 В Италии прошла выставка, посвященная архитектуре Азербайджана – ФОТО18:45 Опубликована стратегическая дорожная карта по производству потребтоваров на уровне малого и среднего бизнеса18:35 МФЛ и Papa John`s подписали договор о сотрудничестве18:28 Жонас Песалли: «У меня завершается контракт с «Нефтчи», но клуб предложил остаться»