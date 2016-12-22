МИД Азербайджана: Константин Затулин - инструмент в руках армянских лоббистских кругов

Инструментом в руках Армении и армянского лобби назвал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев депутата Государственной Думы РФ, директора Института стран СНГ Константина Затулина, выступившего в четверг в Ереване с рядом провокационных заявлений.

В частности, по сообщению армянских СМИ, К.Затулин заявил о маловероятности возвращения Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, при этом подчеркнув, что выражает свою личную точку зрения, а не позицию официальной Москвы.

«Моя позиция заключается в том, что Нагорный Карабах вряд ли вновь окажется в составе советского Азербайджана, поскольку советского Азербайджана не существует. В период распада СССР Азербайджан уже не контролировал существенную часть Нагорного Карабаха. С другой стороны, есть территории, которые надо вернуть для урегулирования конфликта», - сказал К.Затулин.

Говоря о военном сотрудничестве Азербайджана и России, парламентарий отметил, что это взаимодействие должно быть «на пользу Армении, поскольку должно удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий». Также российский депутат возложил ответственность за апрельскую эскалацию напряженности на линии фронта на азербайджанскую сторону.

«То, что случилось в апреле – это досадное исключение, но ответственность за это несет Азербайджан в первую очередь. Я думаю, что Турция на тот момент тоже несла свою долю ответственности», - сказал депутат Госдумы.

Между тем, комментируя указанные высказывания К.Затулина, глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев отметил: «Как видно, являющийся инструментом в руках Армении и армянских лоббистских кругов Константин Затулин серьезно обеспокоен динамичным и последовательным развитием стратегического партнерства и добрососедства между Азербайджаном и Россией, а также традиционной дружбой, связывающей наши народы».

«Мало информированному по поводу всестороннего развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией Затулину в этом смысле придется еще более обеспокоиться и огорчиться. Потому что у нас имеются многочисленные новые крупномасштабные проекты и инициативы, призванные еще более развить сотрудничество между Азербайджаном и Россией во всех сферах во имя интересов наших народов», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.