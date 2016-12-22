В Баку состоялась официальная церемония открытия штаб-квартиры Международного секретариата ТюркПА

22 декабря в Баку состоялась официальная церемония открытия штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов, председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Гахраман, председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Чинибай Турсунбеков.

После того, как была разрезана лента, символизирующая открытие здания, участники ознакомились с условиями, созданными в штаб-квартире.

Затем на мероприятии был показан видеоролик о деятельности ТюркПА.