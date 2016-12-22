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Политика

Глобальная геополитика и безопасность: перемены на фоне финансового кризиса - Newtimes.az 22.12.2016 13:10

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Глобальная геополитика и безопасность: перемены на фоне финансового кризиса»

Предлагаем вниманию читателей данный материал без изменений:

«Обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США оказывает влияние на различные сферы. Уровень жизни людей падает, в ряде стран инфляция все более углубляется. В мире ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Так, Турция приняла решение о ведении торговли с Россией и Китаем в национальной валюте. Специалисты подчеркивают, что эта перемена серьезно скажется на геополитической динамике. На фоне сказанного ситуация с войной на Ближнем Востоке продолжает углубляться и напрягаться. Положение в Сирии значительно ухудшилось. Война здесь принимает еще более ожесточенный характер. Между сторонами происходят беспощадные столкновения. С другой стороны, в Ираке усиливается борьба с ИГИЛ. Однако здесь некоторые террористические группировки получают дополнительную поддержку. Все это достаточно усложняет геополитическую картину региона. Какими могут быть последствия этого?

Политика и экономика: вероятность мировой войны

По мере обретения террором на Ближнем Востоке нового геополитического содержания на международном уровне возникают сложные проблемы. К этому процессу наряду с крупными державами подключаются и развивающиеся страны. Среди влиятельных государств, расположенных на Ближнем Востоке, складываются сложные отношения. Налицо еще один шаг, который проделала система международных отношений к напряженности. На фоне сказанного значительный интерес представляют глобальные процессы, наблюдаемые в финансовой сфере.

Национальные валюты развивающихся стран обесцениваются по отношению к доллару США. Среди них и турецкая лира. В ответ на это Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с руководством Китая и России обменялся мнением о реализации торговли в национальной валюте. По распространенной информации, Анкара, Москва и Пекин пришли в этом вопросе к единому мнению. Выступая 4 декабря на церемонии открытия предприятия в Кайсери, премьер-министр Бинели Йылдырым особо отметил, что за обесценением валюты стоят «экономические игры», которые ведутся в некоторых кругах против Турции. И нет сомнения в том, что это – западные круги. Иными словами, Анкара считает, что наблюдаемые финансово-экономические процессы спровоцированы Западом. С этой точки зрения, очевидно, что одна сторона инструкции по поводу ведения торговли с Россией и Китаем в национальной валюте связана с геополитическим выбором.

Выражаясь конкретнее, в огромном геополитическом пространстве межгосударственная торговля может вестись в национальной валюте, что не исключает возникновения новых геополитических проблем. Дело в том, что со стороны Запада такие шаги также воспринимаются как планы, направленные против него.

Например, в своей последней книге потенциальный советник нового Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн открыто пишет, что против Америки создается объединенный фронт, и это имеет наряду с военными, и экономические, торговые и информационные аспекты (см.: Carlos Lozada. Trump’s national security adviser says he’s ready to fight another world war / «The Washington Post», 22 ноября 2016 г.).

Такой шаг одного из крупных государств Ближнего Востока и одновременно очень близкого союзника Вашингтона – Турции – свидетельствует о достаточно серьезном геополитическом вызове. Вопрос интересен и в контексте отношений с Евросоюзом (ЕС), так как во внешней торговли Турции Европа занимает важное место. Официальные лица ЕС часто отмечают этот момент. Анкара же демонстрирует другую позицию в этом вопросе.

Прежде всего Анкара заявила, что в случае неразрешенности вопроса об отмене визового режима с ЕС может пересмотреть договор по мигрантам, а также выбрать вместо Евросоюза Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС). Подбросив идею о переходе к национальной валюте для выхода из сложной финансовой ситуации, Анкара сделала еще один шаг вперед.

Очевидно, что в отношениях Турция-ЕС формируются новые оттенки. Налицо тот факт, что стороны значительно утратили взаимную веру друг в друга. В случае углубления этого процесса на Ближнем Востоке может проявиться иная геополитическая динамика. Так, возможно обращение Турции к альтернативному Евросоюзу формату регионального сотрудничества. Среди них наиболее вероятно обращение к ШОС.

Новый альянс: может ли сформироваться?

Именно в этом контексте попытка перехода в торговле Турция-Россия и Турция-Китай к национальной валюте скорее имеет прямой геополитический смысл. Иначе говоря, тем самым, с одной стороны, ослабевают позиции американского доллара в евразийском пространстве, с другой, – возникает стимул для перехода к торговле в национальной валюте и других крупных государств. В случае расширения этого процесса может быть нанесен серьезный удар по перспективам американского доллара как универсальной валюты.

Но все это имеет и другую сторону. Дело в том, что Вашингтон не может оставаться равнодушным к этой перемене, поскольку ослабление доминирующей роли доллара означает начало тенденций против лидерских амбиций Америки в мире. Все, кто размышляет, как генерал М.Флинн, считают необходимым жестко отреагировать на это наряду с усилением борьбы в политической, идеологической, экономической, энергетической, военной сферах и усилением информационной войны. В последнее время в Вашингтоне все больше говорят о кибервойне.

Свидетельствует ли все это о приближении мировой войны? Специалисты не могут однозначно ответить на этот вопрос. Но кое-кто утверждает, что такая война уже идет (см.: предыдущий источник). Причем они пытаются представить вопрос в контексте противостояния Запад-радикальный Ислам (см.: предыдущий источник). Это свидетельствует о наличии крайне опасных планов. В ряде политических и военных кругов Запада положительно оценивают крестовые походы, считая их священной обязанностью. М.Флинн пишет: «В такого рода войнах нового ничего нет. Протестантская реформа создала наш мир. Мир очень нуждается в протестантской реформе, и мы не должны удивляться насилию при этом. Это – нормально» (см.: предыдущий источник).

Значит, воевать против носителей иных культур, иного мышления и иного образа жизни – «нормально». Это и представляет собой наибольшую опасность. Если генерал армии самого мощного государства мира, прошедший войну в Афганистане, Ираке и других странах, рассуждает так и пишет об этом прямо, то ситуация, видимо, на самом деле достаточно сложная. Причем этот человек должен стать советником Президента США по национальной безопасности. Ясно, какого содержания могут быть его советы.

Если рассмотреть происходящее сейчас в Сирии в указанном выше контексте, то можем сделать вывод о том, что вероятность глобальной войны немала. В настоящее время за Алеппо идет бой не на жизнь, а на смерть. При поддержке России армия Башара Асада близка к захвату этого города. А в направлениях Ракки, Мосула, Киркука продвигается коалиция во главе с США. Отдельно на севере Сирии военные операции проводит Турция, наращивая военные силы и в иракском направлении. В этом процессе определенное участие принимают и Иран и Саудовская Аравия. В частности, официальный Тегеран проявляет серьезную активность в Ираке и Сирии.

Не означает ли это, что крупные военные силы мира оказались в Сирии и Ираке лицом к лицу? Случайна ли с этой точки зрения активизация PKK на еще более широкой территории Ирака и в Сирии? На наш взгляд, ответ на первый вопрос может быть утвердительным. Постепенно крупные державы оказываются в ситуации противостояния в этом пространстве, и никто не желает отступить. Поскольку речь идет о борьбе за геополитическое влияние на этой территории, уступка не может быть темой обсуждений. Активность PKK в этом плане не представляется случайной. Чем более будет разгул террора в регионе, тем больше будет потребность во вмешательстве извне, планах по «созданию порядка», идеологии «сильного внешнего партнера».

К сожалению, отмеченные выше моменты означают для Ближнего Востока уже симптоматическое состояние. Ситуация усложняется как в военном, так и в геополитическом планах, становясь все более неопределенным. Это происходит на фоне стремительного ослабления позиций Запада на Ближнем Востоке, в том числе и отдаления Турции от ЕС. Может ли данная тенденция стать продолжительной и необратимой? Возможно. В этом случае мир станет свидетелем возникновения новой геополитической картины. Соотношение сил в глобальном масштабе стремительно изменится».

Newtimes.az

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