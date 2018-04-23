Звонок не приехавшему в Баку Мхитаряну, а не армянам, приезжающим в Баку, является показателем отношения Пашиняна к урегулированию - Мубариз Ахмедоглу

Баку стал важной составной частью международного сообщества.

Проводятся различные форумы, соревнования. В Баку решаются мировые проблемы. А иногда привозят проблемы в Баку. Матч Лиги Европы УЕФА продемонстрировал способность Баку решать такие проблемы. Мировое армянство хотело создать проблемы для Азербайджана в лице игрока "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Они обдумывали различные варианты, задействовали все имеющиеся в руках мирового армянства медиаресурсы. Были подготовлены и отправлены в Баку различные политические провокационные группы. Баку нейтрализовал все это. Открою армянам один секрет, поверьте, не было потрачено даже 25-30 процентов политических и других ресурсов Баку для нейтрализации игр, затеваемых мировым армянством против Азербайджана. Спасибо некоторым армянам, которые также позаботились о наших деньгах. Они думали, что Азербайджан потратит все заработанные нефтяные доллары на нейтрализацию связанного с Мхитаряном скандала. Нет, банковские счета нефтедолларов не были тронуты. Не было потрачено и больших финансовых ресурсов.

Самым важным вопросом в этой пропагандистской кампании стало разоблачение премьер-министра Армении Никола Пашиняна как человека и как главы государства. Примерно за 4-5 дней до игры "Арсенал-Челси" в Баку прошел Чемпионат Европы по спортивной аэробике. Там приняли участие брат и сестра, представляющие Россию и являющиеся армянами. Как будто приезд этих армян в Баку изменил всю ситуацию. Брат-сестра Гарсеван и Духик Джаназяны не только приняли участие в чемпионате, но и привлекли достаточно внимания азербайджанской прессы, и заявили, что в Азербайджане всё, в том числе и безопасность для армян, находятся на высшем уровне. Незадолго до этого в Баку прошел Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Там также за сборную России выступал армянин. Если я не ошибаюсь, занял четвертое место, его имя и фамилию часто показывали по азербайджанскому телевидению.

Если бы Н.Пашинян был сторонником мирного урегулирования, то позвонил приезжающим в Баку армянам, в той или иной степени намекнул бы на брата-сестру. Он не сделал этого. Накануне матча Лиги Европы в Баку Н.Пашинян сразу после возвращения из Казахстана позвонил Генриху Мхитаряну, и выразил сожаление в связи с тем, что Мхитарян не сможет принять участие в игре якобы из-за расистской политики Баку. Уровень IQ Н.Пашиняна примерно равен 50-60, а может и меньше. Или же он на самом деле больной националист. Потому что он как минимум увидел бы отношение к другим армянам в Баку, наблюдал бы из самой Армении позицию некоторых организаций к проходящим в Баку соревнованиям. В любом случае очевидны два вопроса:

1. Н.Пашинян был разоблачен, этот человек является необразованным, больным армянским националистом и у него очень низкий IQ.

2. "Арсеналу" следует сделать определенные выводы. С точки зрения армянской прессы и мирового армянства, несмотря на 100-летнюю историю клуба "Арсенал", какую бы они не одержали победу в прошлом и сегодня, все это связано с Мхитаряном. И все достигаемые в дальнейшем успехи также будут связаны с Мхитаряном. Таково отношение армян к истории. Поэтому пускай "Арсенал" уже сейчас признается, что эта команда и 100 лет назад одерживала победу благодаря Мхитаряну, и спустя 100 лет продолжит одерживать победу благодаря Мхитаряну.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу