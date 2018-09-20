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Звезду довели до слез. Истерика Криштиану после удаления – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 14:41 ~ 1 минута на чтение 2109
Звезду довели до слез. Истерика Криштиану после удаления – ФОТО – ВИДЕО

Лучший футболист мира Криштиану Роналду отыграл всего 29 минут в дебютном матче за «Ювентус» в Лиге чемпионов.

Как сообщает 1news.az, немецкий арбитр Феликс Брых удалил звезду «Юве» в матче против «Валенсии». «Ювентус», даже оставшись в меньшинстве, смог дважды забить и одержать победу (2:0). Но главной темой стало, конечно же, удаление Криштиану.

После падения Джейсона Мурильо в своей штрафной во время атаки «Ювентуса», Роналду дотронулся рукой до его головы. Колумбиец не постеснялся воспользоваться ситуацией. Главный судья матча немец Феликс Брых расценил действие португальца как неспортивное поведение. Многочисленные повторы эпизода показывают, что немецкий рефери явно погорячился.

Покидая поле, Криштиану Роналду не смог сдержать слез. Португалец получил 11-ю красную карточку в карьере и первую - в Лиге чемпионов.    

«Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит», — написала сестра футболиста Катя Авейру в своем «инстаграме».

Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри также выразил разочарование решением арбитра. «Удаление Роналду? Могу только сказать, что VAR помогла бы арбитру в данном эпизоде. Оставлять команду в меньшинстве в первом туре Лиги чемпионов — подобные решения вызывают у меня разочарование. Мы могли проиграть сегодня из-за этого», - сказал итальянец.

Теймур Максутов

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