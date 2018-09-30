Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли снялась полностью обнаженной – ФОТО – ВИДЕО

Исполнительница роли Жади во всемирно известном бразильском сериале «Клон» 42-летняя Джованна Антонелли полностью разделась для бразильского Vogue.

Для глянца Джованна позировала полностью обнаженной – тело актрисы покрывала только розовая краска. Кадры из нижеприведенной фото и видеосъемки сделаны в рамках специального проекта, посвященного Дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября в 44 странах мира, в том числе в Бразилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonellioficial) 30 Сен 2018 в 7:40 PDT

Своим участием в проекте Дж.Антонелли хочет привлечь внимание людей к этому заболеванию, подчеркивая, что ей небезразлична эта проблема.

В.Ф, Г.Р.