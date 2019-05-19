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Зураб Церетели награжден орденом «Достлуг»

Сегодня в 17:04 меньше минуты на чтение 665
Зураб Церетели награжден орденом «Достлуг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении Зураба Церетели орденом «Достлуг».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой наградить Зураба Константиновича Церетели орденом «Достлуг», - говорится в Распоряжении главы Азербайджанского государства.

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