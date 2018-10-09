Зульфия Ханбабаева не раскрывает детали нового альбома – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева готовится к выпуску нового альбома.

Об этом стало известно, после того как на официальном YouTube-канале певицы появилось бекстейдж видео фотосессии, предназначенной для альбома, с припиской «Photoshoot for Album 2018 (Backstage)».

На видео певица предстает в разных образах: в некоторых кадрах она игривая, в иных – сдержанная, но всегда разная.

Когда альбом увидит свет, какие песни в него войдут, продаваться он будет только в онлайн-магазине iTunes, или будут все-таки напечатаны и подарочные экземпляры, пока неизвестно – команда певицы отказывается что-либо комментировать.

Известно только, что фотосъемку для альбома сделал известный фотограф Руслан Набиев, а над образом певицы колдовал топовый стилист Эльнур Гусейнов. Другие подробности нового проекта певица держит пока в секрете.

Напомним, что последний на сегодняшний день альбом певицы «Dəniz» вышел в 2009 году, хотя в iTunes можно приобрести и более поздние вещи Зульфии ханум. В целом на счету у певицы четыре альбома, увидевшие свет в разные годы. Уверены, что и новый ее альбом, как и предыдущие, будет отмечен знаком качества.

С.З., Э.Т.