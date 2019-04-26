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Зограб Мнацаканян: «В отношениях с Россией есть определенные вопросы»

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 349
Зограб Мнацаканян: «В отношениях с Россией есть определенные вопросы»

Армения была и остается приверженной стратегическим союзническим отношениям с Россией.

Об этом в интервью 1in.am в четверг сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Повестка армяно-российских отношений довольно обширна и масштабна. Мы привержены позиции, согласно которой стратегические отношения с Россией были и остаются важнейшим направлением нашей внешней политики», - сказал Мнацаканян.

Он подчеркнул, что это отношения, в которых есть определенные вопросы, однако Армения не отклоняется от основного курса – стратегического союзничества с Россией.

А.А.

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