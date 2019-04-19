Зограб Мнацаканян об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Статус Нагорного Карабаха является приоритетным вопросом, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью Le Figaro.

«В понедельник в Москве я встретился с азербайджанским коллегой. На встрече присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Эта встреча прошла после встречи глав Армении и Азербайджана, после саммита 29 марта», - сказал он.

По словам Мнацаканяна, урегулирование может быть только политическим, а единственным форматом достижения этого является сопредседательство Минской группы ОБСЕ. «Но, в то же время, должна быть способствующая миру атмосфера и общение между людьми», - заявил министр.

Мнацаканян отметил, что проживающие в Нагорном Карабахе должны участвовать в этом процессе, не указав, имеет ли он в виду и азербайджанскую общину, подвергшуюся этнической чистке в результате агрессии Армении.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.