Зограб Мнацаканян: «Армения привержена переговорам по Карабаху»

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сообщил о сроках возможной встречи с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмаром Мамедьяровым.

«Я пытаюсь быть максимально корректным, и о сроках предстоящей встречи будет объявлено тогда, когда нами совместно все будет согласовано.

Однако отмечу, что мы уже говорили о том, что мы поддерживаем приверженность переговорному процессу, и уже была одна наша встреча в Брюсселе», - заявил Мнацаканян во вторник во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан, сообщают армянские СМИ.

11 июля в Брюсселе состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

В рамках встречи Мнацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы и в этом контексте придал важность формированию атмосферы, способствующей миру, укреплению взаимного доверия, шагам, направленным на снижение напряженности, неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и отказ от воинственной риторики.

При этом Мнацаканян отметил, что новая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран произойдёт в самое ближайшее время.

А.А.