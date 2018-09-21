Знаменитый роман «Прогулка в Карабах» издан в Хорватии

Самый знаменитый роман современного грузинского писателя Аки Морчиладзе «Прогулка в Карабах» переведен на хорватский язык и издан в Загребе.

Роман вышел в свет при поддержке Национального центра грузинской книги в загребском издательстве Hena Com. Над переводом книги работала Мирна Кубраник, сообщает «Спутник Грузия».

Примечательно, что роман уже переведен на английский, украинский, болгарский, немецкий и албанский языки.

Встреча Аки Морчиладзе с хорватскими читателями состоится 25 сентября в загребском баре Vinyl.

Роман «Прогулка в Карабах» - это история о Грузии 90-х годов прошлого столетия. После распада СССР на Кавказе началась гражданская война. Георгий из богатой семьи, он влюбляется в проститутку Яну, но его отец безжалостно разлучает влюбленных. Потеряв вкус к жизни, молодой мужчина соглашается на уговоры приятеля Гоглико помочь ему перевезти марихуану.

Так начинаются приключения главных героев романа: они случайно заезжают на территорию Карабаха, попадают в плен к азербайджанцам, а чуть позже их отбивают армяне. Чтобы выжить, впервые в жизни Георгию приходится принимать самостоятельные взрослые решения. И впервые в жизни в смертельной опасности он ощущает душевный покой и свободу.

В 2005 году по роману снят фильм «Прогулка в Карабах» режиссера Левана Тутберидзе.

А.А., Э.Т.