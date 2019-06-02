Злоумышленники в форме стюардов хотели украсть билеты на финал ЛЧ

Испанская полиция конфисковала поддельные манишки стюардов и оборудование для проверки билетов, а также поддельные аккредитации на финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», который пройдет в Мадриде в субботу, сообщает Би-би-си со ссылкой на УЕФА.

Отмечается, что организованная группа злоумышленников, выдававших себя за стюардов, планировала украсть билеты на игру, создав видимость технической проверки билетов.

«Болельщики не должны показывать билеты лицам или группам лиц, которые могут носить поддельную форму стюардов и подойти к ним на пути к стадиону за пределами официальных зон контроля», - говорится в заявлении УЕФА.

РИА Новости