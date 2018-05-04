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Зияфет Аскеров подверг критике журналистов

Сегодня в 14:21 ~ 1 минута на чтение 139
Зияфет Аскеров подверг критике журналистов

На пленарном заседании Милли Меджлиса сегодня было предложено создать парламентское телевидение.

Как сообщает 1news.az, c таким предложением выступил депутат Хикмет Бабаоглу.

По его словам, в Милли Меджлисе принимаются законопроекты, однако есть потребность в телеканале для их разъяснения.

«Предположим, что в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки. Необходимо объяснить суть этих поправок», - сказал он.

Первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров, в свою очередь, указал, что законопроекты обсуждаются и принимаются, однако журналисты не обращают на это должного внимания.

«Работа журналистов, аккредитованных в Милли Меджлисе, заключается в пропаганде законов, принятых парламентом. Но этого не происходит. Если же происходит небольшой инцидент, то об этом сразу пишут», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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