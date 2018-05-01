Зияфет Аскеров подверг критике СМИ за неверное истолкование законопроектов

В средствах массовой информации неверно преподносят ряд законов.

Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 1 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил первый вице-спикер Зияфет Аскеров.

По его словам, это касается и приведения Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с законом «О военном положении».

«В СМИ отмечается об увеличении размера штрафов и ограничении свободы собраний. Однако это вырывается из контекста. Не указывается, что это связано с приведением в соответствие с законом «О военном положении», - сказал вице-спикер.

З.Аскеров указал, что штрафы будут применяться в период действия закона «О военном положении», то есть когда будет введено военное положение.

«Нельзя искажать факты», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.