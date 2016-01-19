Зияд Самедзаде о динамичном развитии Азербайджана, несмотря на происходящие в мире процессы

Невзирая на происходящие в мире процессы, риски, а также давление на Азербайджан, наша страна продемонстрировала в прошлом году динамичное развитие.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Зияд Самедзаде.

По его словам, в целом 2018 год запомнился своими социально-экономическими показателями.

«Имел место рост ненефтяного сектора», - сказал он.

З.Самедзаде напомнил, что в минувшем году в экономику страны было вложено 17,2 миллиарда манатов инвестиций, что превышает показатели прежних лет.

Эльшан Рустамов, Э.Т.