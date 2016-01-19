1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Зияд Самедзаде о динамичном развитии Азербайджана, несмотря на происходящие в мире процессы

Сегодня в 12:36 ~ 1 минута на чтение 516
Зияд Самедзаде о динамичном развитии Азербайджана, несмотря на происходящие в мире процессы

Невзирая на происходящие в мире процессы, риски, а также давление на Азербайджан, наша страна продемонстрировала в прошлом году динамичное развитие.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Зияд Самедзаде.

По его словам, в целом 2018 год запомнился своими социально-экономическими показателями.

«Имел место рост ненефтяного сектора», - сказал он.

З.Самедзаде напомнил, что в минувшем году в экономику страны было вложено 17,2 миллиарда манатов инвестиций, что превышает показатели прежних лет.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

Telegram WhatsApp

516

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net