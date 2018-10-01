«Зиря» в кризисе, «Габала» снова не победила – ВИДЕО

Сегодня прошли два заключительных матча 6-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, «Габала» на своем поле принимала «Кешля», а «Сумгайыт» принимал «Зиря».

Габалинцы, которые считались основными конкурентами «Карабаха» в борьбе за чемпионство, в очередной раз потеряли очки. Более того, можно сказать, что «Габала» спаслась от поражения. На гол Амиля Юнанова габалинцы ответили точным выстрелом Стивена Монроза.

В свою очередь «Сумгайыт» одержал минимальную победу над «Зиря» (1:0). В матче был зафиксирован автогол. «Отличился» Адыль Нагиев.

Благодаря победе «Сумгайыт» набрал 10 очков и поднялся на третью строчку. «Габала» с 5-ю очками продолжает занимать шестое место.

Теймур Максутов