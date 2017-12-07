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Жозе Алесио да Сильва: «Этот турнир стал отличным испытанием»

Сегодня в 11:02 ~ 1 минута на чтение 141
Жозе Алесио да Сильва: «Этот турнир стал отличным испытанием»
Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио да Сильва прокомментировал игру сборной против Казахстана (3:3), а также выступление команды на турнире.

«Перед игрой против Казахстана я сказал ребятам, что нас ждет тяжелая игра, поскольку у Казахстана есть такой тренер как Какау, - приводит 1news.az слова Жозе Алесио да Сильвы, - Наш соперник очень силен с точки зрения тактики и дисциплины. В целом, получилась интересная игра. Этот турнир стал отличным испытанием для обеих команд. Мы допустили ошибки, над которыми намерены поработать. Было бы очень хорошо, если бы такие турниры проводились постоянно. Благодарю организаторов за турнир».

Теймур Максутов

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