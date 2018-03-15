«Жизнь прекрасна!»: В Музее ковра прошли выставка и концерт  

К числу социально значимых и важных можно отнести музыкально-литературный вечер «Жизнь прекрасна!», прошедший 22 мая в Азербайджанском музее ковра.

В этот день здесь собрались в основном люди с физическими ограничениями по зрению, но безгранично одаренные в различных видах искусства. Плоды их творчества — изделия декоративно-прикладного искусства, живопись, графика — были широко представлены на выставке, развернутой на первом этаже музея, и гости мероприятия с интересом знакомились с ними. А чуть позже, на состоявшемся в тот вечер концерте свои таланты раскрыли те, кто одарен музыкальными способностями — певческим даром, мастерством игры на различных инструментах и художественного чтения. Стоит сказать, что это уже второе мероприятие подобного рода. Речь идет об уникальной выставке «Прикосновение к истории и традициям», которая прошла в Азербайджанском музее ковра в феврале этого года. Ее уникальность в том, что люди с ограничениями по зрению получили возможность познакомиться с экспонатами музея тактильно, а также с помощью аудиозаписей и текстов, набранных шрифтом Брайля.

Открывая творческий вечер, организованный Министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским музеем ковра и проектом Söz («Слово») при участии Общества инвалидов по зрению, объединением «Международное общество инвалидов» и Общественным объединением реабилитации инвалидов GulSam, директор Азербайджанского музея Ширин Меликова особо подчеркнула, что в музее созданы все условия для людей с физическими ограничениями.

— Они имеют возможность свободно перемещаться по этажам здания, и до конца года весь музей будет отдан в их распоряжение, — сказала она. — Более того, отдел традиционных технологий музея для людей с ограничениями по зрению проводит мастер-классы по ковроткачеству, которые вызывают у них большой интерес. Это очень светлые личности, которые, несмотря ни на какие трудности, стремятся реализовать себя, быть полезными.

Выступившая затем руководитель проекта Söz Нигяр Гасанзаде также особо подчеркнула тот факт, что герои вечера уникальные люди.

— Они лишены возможности видеть мир, но у них прекрасное духовное зрение, богатый внутренний потенциал, и мы с вами должны понимать, что они — полноправные члены нашего общества. Одна из целей нашего проекта — привлечь внимание к их нуждам, проблемам и поддержать в творческих начинаниях, — сказала она. — Мы хотим познакомить гостей с разнообразными талантами этих людей, среди которых есть и музыканты, и певцы, и талантливые чтецы, а кроме того, привлечь к ним внимание меценатов.

Уникальный концерт начался с выступления талантливого певца, лауреата международных и республиканских конкурсов Мурада Садыха, запомнившегося всем еще с выступления в передаче «Пусть говорят». Он тогда прекрасно спел одну из широко известных песен Александра Серова и удостоился горячих аплодисментов всех участников передачи. Затем в пространстве зала, сменяя друг друга, зазвучали звуки тара, фортепьяно, других инструментов. Своими сильными голосами и замечательным исполнением порадовали молодые музыканты, певцы, чтецы… Излишне говорить, как долго и горячо зал аплодировал впервые открывшимся им талантам, и сколькими положительными эмоциями они были одарены.

В ходе мероприятия было рассказано о ряде будущих проектов, в том числе и в сфере IP-технологий, в которых примут участие инвалиды по зрению.

Ведущим вечера был основатель Клуба велосипедистов-инвалидов, дизайнер и телеведущий Амид Гасангулиев.

Среди гостей были заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, начальник управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Алескер Алекберов, директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, заслуженный артист Рамиль Гасымов, президент Федерации футбола инвалидов Азербайджана Шаиг Гамидов, народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Усния Мурветова и Мелек Аббасзаде, поэтесса Гюнель Анаргызы, пианист Риад Гулиев, исполнители Севда Яхъяева и Диляра Кязымова и другие.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА