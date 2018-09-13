Живодёр живьём похоронил 17-летнего пса, который не ужился с его новым котёнком - ФОТО

24-летний Ричард Пикард жестоко расправился с собакой, которая раньше принадлежала его бывшей девушке Кэйли.

Мужчина живьём закопал 17-летнего ши-тцу на своём заднем дворе, сообщает Daily Mail.

Кэйли Белэнгер пришла в ужас, получив сообщение от своего бывшего парня Ричарда Пикарда. Молодой человек проинформировал девушку, что её пёс Чико не ужился с его новым котёнком, поэтому он закопал собаку на заднем дворе.

Бывшая хозяйка и её новый бойфренд сразу же кинулись на поиски пса и обнаружили его похороненным заживо. На голове собаки лежал тяжёлый камень — Ричард Пикард позаботился о том, чтобы Чико не выбрался из могилы. Кэйли вытащила пса и помчалась с ним в ветеринарную клинику.

«Он был жив и кричал, пока я вытаскивала его из ямы. Он кричал от боли и страха», - отметила Кэйли Белэнгер.

В руки врачей пёс попал уже без сознания. Специалисты сумели привести его в чувство, однако выяснилось, что собака парализована — кто-то выбил ей межпозвоночный диск. К несчастью, возраст животного и его общее состояние не оставляли надежд на выздоровление — и Чико пришлось усыпить.

После того как Кэйли сообщила о случившемся в полицию, Ричард Пикард был арестован. Ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными, однако сейчас он вышел под залог в тысячу долларов. Суда живодёр будет дожидаться на свободе.

Life.ru