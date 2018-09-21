Жители Баку разглядели слово «Аллах» в облаках в небе над городом – ВИДЕО - ФОТО

В Баку в день Ашуры, 20 сентября, верующие разглядели слово «Аллах» в облаках в небе над городом.

Видео, размещенное в соцсети Фейсбук одним из пользователей, вызвало восторг у подписчиков, после чего разошлось по различным группам. Впрочем, с утверждением, что облака образовали именно это слово, согласились не все. По мнению многих пользователей Фейсбук, люди видят то, что хотят увидеть.

Впрочем, данный случай далеко не первый.

Так, несколько лет назад по Турции разошлась новость о баране, на боках которого было написано слово «Аллах». Сенационную новость распространило крупнейшее агентство «Ихлас».

Несколькими годами позже, в бакинском зоопарке объявился лев, который по словам очевидцев, выкрикивал то же слово.

Правда, с этим согласились не все. По мнению комментаторов, лев просто рычал без намека на священные слова.

Однако, в сети то и время всплывают материалы о знамениях Аллаха, проявляющихся в пчелиных сотах, чешуе рыб, облаках и даже на сердце человека.

Воистину, человек верит в то, во что хочет верить.