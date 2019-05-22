Жители Армении назвали главную проблему страны

Опрос американской исследовательской компании Gallup International Association среди граждан Армении выяснил самые важные проблемы страны по мнению ее граждан.

Согласно опросу, 45% граждан Армении самой важной проблемой для государства считают безработицу, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Остальные 40,5% отметили экономическую ситуацию в стране. Для 26,8% — это низкие пенсии и зарплаты.

На четвертом месте среди главных проблем оказался карабахский вопрос. 26,1% опрошенных граждан считают проблему Нагорного Карабаха самой важной для республики. Также среди важных проблем опрошенные граждане назвали эмиграцию, коррупцию и терроризм.

Ранее СМИ сообщили, что по результатам проведенных американской исследовательской компанией Gallup опросов более 45% опрошенных в Армении испытывали гнев, раздраженность и стресс во время опроса.

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А.С., Э.Т.