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Жители Армении назвали главную проблему страны

Сегодня в 19:35 ~ 1 минута на чтение 153
Жители Армении назвали главную проблему страны

Опрос американской исследовательской компании Gallup International Association среди граждан Армении выяснил самые важные проблемы страны по мнению ее граждан.

Согласно опросу, 45% граждан Армении самой важной проблемой для государства считают безработицу, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Остальные 40,5% отметили экономическую ситуацию в стране. Для 26,8% — это низкие пенсии и зарплаты.

На четвертом месте среди главных проблем оказался карабахский вопрос. 26,1% опрошенных граждан считают проблему Нагорного Карабаха самой важной для республики. Также среди важных проблем опрошенные граждане назвали эмиграцию, коррупцию и терроризм.

Ранее СМИ сообщили, что по результатам проведенных американской исследовательской компанией Gallup опросов более 45% опрошенных в Армении испытывали гнев, раздраженность и стресс во время опроса.

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А.С., Э.Т.

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