Жириновский: «События в Армении – это госпереворот»

«То, что происходит сегодня в Армении, – это государственный переворот».

Такую запись на своей странице в Telegram оставил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

«Да, нигде не подарок, но они такие же люди, как и мы, им свойственны те же пороки. Да, в Армении была коррупция, да, бедность и иные проблемы. Но не факт, что, свергнув действующее руководство, армяне не получат еще более худшую власть, - написал он.

- Только Россия может спасти страны СНГ от внутреннего кровопролития, но для этого все они должны сами добровольно вернуться в отчий дом. В Российской Федерации должны появиться Тбилисская, Бакинская, Ереванская, Киевская, Одесская губернии. И мир вернется на нашу землю».