Жириновский: Россия и Турция могли бы стать союзным государством

Сотрудничество России и Турции может быть доведено до уровня союзного государства РФ и Белоруссии, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибывший в Анкару на церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, Эрдоган стремится к равноправным партнерским отношениям с Россией и западными странами, однако западные страны не готовы проявлять взаимность в этом плане.

«Эрдоган положительно настроен к нам. Конечно, он хочет иметь отношения и с Западом, но Запад этого не хочет. Турция - мусульманская страна, и у Запада много проблем с мусульманами. У Турции взаимовыгодные отношения с Россией. Надеемся, что при новом сроке Эрдогана отношения резко активизируются по всем позициям, возможно расширение военного сотрудничества», - отметил Жириновский, сообщает РИА Новости.

«Мы сторонники договора с Турцией, возможно, как с Белоруссией. И никаких виз», - сказал Жириновский, выступая перед российскими соотечественниками в Анкаре.

Он также отметил, что Россия и Турция могут пойти друг другу навстречу в признаниях Крыма и Турецкой республики Северного Кипра.

«Мы за компромисс: Турция признает Крым, и с нашей стороны мы тоже пойдем навстречу», - сказал Жириновский.

А.А.