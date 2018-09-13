1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями - ВИДЕО

Сегодня в 17:12 ~ 1 минута на чтение 410
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями - ВИДЕО

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Об этом последний сообщил на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что, помимо угроз, Жириновский неоднократно обзывал его «подлецом» и «подонком». По словам Хинштейна, ведущему передачи Владимиру Соловьеву и редакторам с трудом удавалось «сдерживать старика»,  сообщает Lenta.ru.

«Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — написал Хинштейн, приложив к посту собственную съемку с места событий. В ролике Хинштейн намекнул, что собирается обратиться с жалобой в комиссию Госдумы по этике.

В конце февраля Владимир Жириновский устроил другой скандал, назвав кандидатку в президенты Ксению Собчак «отвратительной сукой» в прямом эфире теледебатов на канале «Россия 1». За это девушка вылила на лидера ЛДПР стакан воды.

А.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

410

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net