1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Жираф убил режиссера во время съемок фильма

Сегодня в 11:12 ~ 1 минута на чтение 131
Жираф убил режиссера во время съемок фильма

Кинорежиссер Карлос Карвальо погиб во время съемок фильма в ЮАР после нападения жирафа.

Об этом сообщает The Sun.

Карвальо снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. В какой-то момент к режиссеру ни с того ни с сего подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.

«Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров», — рассказал очевидец происшествия, оператор Дирк ван дер Мерв.

Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

Хозяева фермы, где проходили съемки, настаивают на невиновности жирафа и утверждают, что режиссер проигнорировал правила безопасности.

Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским «Серебряным львом « и национальной наградой Африканской кинематографической академии.

РИА Новости

131

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net