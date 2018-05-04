Жестокость судьи в обращении с больной подсудимой привела к ее скорой смерти – ВИДЕО

Судья, бесспорно, обладает большой властью, особенно в зале судебного заседания, где он или она является высшим авторитетом.

Порой, однако, несоблюдение баланса и элементарной человечности может привести к трагедии.

Один из таких случаев беспрецедентно жестокого поведения судьи в отношении подсудимой произошел недавно в штате Флорида, в США.

Как сообщает издание Above the Law, 59-летняя Сандра Файе Твиггс предстала 15 апреля перед судьей Мерил Эрлих по обвинению в правонарушении во время ссоры с дочерью.

Женщина передвигалась в инвалидном кресле и страдала хронической обструктивной болезнью легких – заболеванием, при котором человеку трудно дышать и необходимо поддерживающее лечение.

По данным Miami Herald, это было первым столкновением Сандры Твиггс с законом и суждено было стать последним.

Физическое состояние подсудимой и факт того, что она трудом говорит и дышит, казалось, не смущал судью Эрлих. На протяжении всего допроса она продолжала орать на Сандру Файе Твиггс, применяя самые грубые выражения.

На попытку подсудимой сказать, что ей необходимо принимать медикаменты, судья отрезала: «Я здесь не для того, чтобы обсуждать ваше лечение!»



Брань продолжает обрушиваться на голову несчастной и при попытке предоставить судье более подробную информацию, имеющую отношение к рассматриваемому делу, но судья не желает слушать.

«Дочь живет с вами?» - обращается с вопросом судья Эрлих к Сандре Твиггс. 0 «Да», - отвечает та, пытаясь дополнить свой ответ деталями. - «Не говорите ничего, помимо четкого ответа на мой вопрос! - перебивая, кричит в ответ судья. – Отвечайте только на тот вопрос, который я вам задаю».

Сквозь крики судьи и требования замолчать Сандре Твиггс все же удается добавить, что та ее дочь, о которой идет речь, иногда живет с ней, а иногда – с другой ее дочерью в Майами.

Видя, что женщина с трудом говорит и периодически кашляет, судья Мерил Эрлих лишь с презрением заявляет кому-то из сотрудников суда: «Дайте ей там кто-нибудь воды».

Сандра Твиггс вновь пытается сказать, что ей нужна не только вода, но и соответствующие медикаменты, на что судья вновь категорически заявляет: «Мэм, я не собираюсь обсуждать с вами ваше лечение! Замолчите! Вы и так уже сказали слишком много».

Абсолютно выйдя из себя, обращаясь к адвокату Сандры Твиггс, судья заявляет, чтобы тот научил подсудимую должному поведению в зале суда, сказав: «Я не собираюсь провести здесь весь день из-за того, что она постоянно перебивает меня!»

В итоге судебного разбирательства Сандру Твиггс освободили, но она скончалась дома на следующий же день. Семья умершей убеждена, что частично причиной ее смерти стало грубое обращение в суде и камере предварительного заключения.

«Она вернулась домой такой опустошенной, она еле дышала», - со слезами говорит друг семьи Кэролин Портер.

Судью Эрлих досрочно отстранили от судебной практики. Предстоящим летом она должна была выйти на пенсию.

Елена Остапенко, Э.Т.