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Жестоко убита «Мисс Ирак-2015»: три пули в голову и грудь – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 12:06 ~ 1 минута на чтение 6133
Жестоко убита «Мисс Ирак-2015»: три пули в голову и грудь – ФОТО – ВИДЕО

В Багдаде убита 22-летняя модель Тара Фарес, являвшаяся королевой красоты Багдада и имевшая титул «Мисс Ирак-2015».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Kurdistan24.net, модель была застрелена в собственном спорткаре - две пули попали ей в голову, еще одна в грудь. Раненую модель доставили в больницу, но врачи уже ничем не могли ей помочь.

Получив титул «Мисс Ирак», Т.Фарес какое-то время жила и работала в Европе, а потом вернулась на родину, где ее откровенные публикации в социальных сетях вызывали возмущение у жителей страны.

В скорбной записи о смерти модели на ее странице в социальной сети Instagram произошедшее называют «предательским и трусливым инцидентом», подчеркивая следующее: «Просим Аллаха простить ее и дать ей свою великую милость».

Иракские правоохранительные органы начали расследование.

Ф.В, Г.Р.

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