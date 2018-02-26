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Жертвами обстрела Восточной Гуты стали еще 32 мирных жителя

Сегодня в 10:15 ~ 1 минута на чтение 404
Жертвами обстрела Восточной Гуты стали еще 32 мирных жителя

Жертвами режима Башара Асада в осажденном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали 32 мирных жителя. 

Как сообщаетAnadolu со ссылкой на представителей Управления гражданской обороны («Белые каски»), в результате обстрелов и бомбардировок района Дума Восточной Гуты погибли 17, населенных пунктов Кефер Батна - два, Хамурия - два, Хареста - четыре, Сакба - два, Арбин - два, Афтерис - один и Бейт Сава - два мирных жителя. 

По полученным данным, жертвами атак сил режима Асада за последние шесть дней стали 389 человек. За это время силы режима Асада подвергли обстрелам и бомбардировкам 22 медицинских учреждения, мечеть и сиротский дом.

До 400 тысяч сирийцев уже пятый год живут в заблокированном пригороде Дамаска, включенном в список зон деэскалации. В последние восемь месяцев ситуация в регионе резко ухудшилась. Поставки продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Ф.Багирова

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