Женское здоровье. Рак молочной железы и методы лечения – ФОТО

В наше время рак молочной железы является одной из наиболее важных проблем, угрожающих здоровью женщин.

Изредка эта болезнь встречается даже у мужчин. Одна из 8 женщин в США, одна из 10 женщин в странах Западной Европы заболевает раком молочной железы. Выявление рака молочной железы на ранней стадии увеличивает вероятность исцеления от болезни полностью. Первым важным шагом на пути к борьбе с болезнью является то, что женщины должны знать об этом заболевании и осознавать, как они могут защитить свое здоровье.

Факторы риска

Ранняя менструация и менопауза в молодом возрасте.

Он чаще встречается у женщин, которые не рожали или у женщин, родивших впервые после 35 лет.

Риск возрастает у тех, у кого рак молочной железы наблюдался в первой степени родства.

Увеличение веса после менопаузы.

Нездоровый образ жизни.

Каждая женщина должна периодически проверять здоровье молочной железы. После 30 лет посещать врача 1 раз в год, после 40 лет женщина должна делать маммографию 1 раз в год. Женщина в возрасте 50 лет и старше, обязательно должна делать маммографию.

Признаки рака молочной железы

затвердение и припухлость молочной железы или в подмышках;

выделение из соска;

втянутость внутрь соска, впалость или изменение его формы;

изменения кожи соска (шелушение и обрастание коркой);

раны, краснота, отек, припухлость и стягивание внутрь (вид апельсиновой корки);

увеличение в объеме, изменение формы или асимметрия, изменения в цвете.

Первым признаком рака молочной железы является масса, которая ощупывается руками в груди или подмышках. Женщине необходимо выработать привычку относиться к себе внимательно и своевременно посещать специалиста.

Для диагностики рака молочной железы наиболее часто проводятся ультразвуковое исследование и маммография. В качестве диагностического средства также используется МРТ. Ультразвуковое исследование - метод, обеспечивающий информацию о структурах (кистах) или массах (твердых поражениях), заполненных жидкостью внутри ткани, через звуковые волны. Маммография основывается на принципе визуализации структуры молочной железы с помощью рентгеновских лучей. Рекомендуемым золотым стандартом считается метод изображения, используемый в больнице Acıbadem. Он обеспечивает более легкое изображение очагов кальсификации или маленьких узелков, которые считаются симптомами рака молочной железы на ранних стадиях.

Лечение

Самым важным и определяющим фактором лечения рака молочной железы является ранняя диагностика, которая значительно снижает уровень мастэктомии. Врачи применяют хирургическое лечение, лучевую терапию (радиотерапию), гормонотерапию и химиотерапию многодисциплинарным образом.

Преимущества Acıbadem

Междисциплинарный подход.

Клиника Acıbadem в филиалах хирургии рака молочной железы, пластической хирургии, лучевой терапии, химиотерапии предоставляет возможность мультидисциплинарной диагностики и терапии, которые проводят опытные специалисты, используя новейшие технологии.

Пациентам комплексно оказывается многопрофильная помощь, которая включает лечение рака молочной железы, консультирование по вопросам питания и генетики, программы психосоциальной поддержки, физиотерапию.

Высокие технологии.

В центрах здоровья молочной железы Acıbadem осуществляются ранняя диагностика, терапия и последующие программы с использованием новейших технологий (3-мерная маммография с томосинтезом, 4-мерное УЗИ молочной железы, вакуумная биопсия и биопсия под контролем МРТ).

Раннее выявление, правильная диагностика.

Центр здоровья молочной железы Acıbadem благодаря комплексному подходу обеспечивает правильную диагностику. Он проводит маммографию с томосинтезом, 4-мерное ультразвуковое исследование, клиническое обследование груди, оказывает услуги сканирования рака молочной железы и обучает самопроверке. В клинике Acıbadem вероятность заболевания у женщин, подверженных высокому риску заболевания, сводится к минимуму благодаря регулярному обследованию и возможности раннего выявления данной проблемы.

Специалисты высочайшего класса, опытная команда.

Команда специалистов центра здоровья молочной железы клиники Acıbadem состоит из опытных специалистов в своей области: хирургов молочной железы, медицинских онкологов, пластических хирургов, радиологов, патологов и медицинских генетиков. Они обеспечивают всестороннюю помощь пациентам в центре здоровья груди Acıbadem.

Врачами клиники Acıbadem предоставляются консультации по питанию, физиотерапии и комплексной программе психосоциальной поддержки больных. А онкопластическая хирургия и инновационные реконструктивные методы, предоставляемые опытными хирургами Acıbadem, помогают пациентам в кратчайшие сроки вернуться к здоровой и полноценной жизни.

На сегодняшний день маммологический центр клиники Acıbadem имеет одну из самых полных лечебно-профилактических баз, которая позволяет обеспечить быструю и точную постановку диагноза, выполнить все самые современные методики лечения, провести широкий спектр органосохраняющих операций, включая реконструктивную онкопластическую хирургию.

Отметим, что офис представительства клиники Acıbadem в Баку, где каждому больному помогут получить консультацию и отправиться на лечение в Турцию, расположен по адресу: г.Баку, ул.Самеда Вургуна, 36.

Тел.: +994 12 595 96 81.

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