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Женщина дважды за день выиграла в лотерею

Сегодня в 21:13 ~ 1 минута на чтение 182
Женщина дважды за день выиграла в лотерею

Жительница американского штата Миссури Вероника Бьюкенен (Veronica Buchanan) за один день дважды выиграла в лотерею Monopoly Scratchers.

Об этом сообщает UPI.

Первый лотерейный билет принес ей тысячу долларов. Чтобы получить выигрыш, она съездила в город Сент-Луис, где располагается офис организации, которая устраивает лотерею.

На обратном пути женщина зашла в магазин, где купила счастливый билет, и приобрела еще один. Стерев защитный слой, она обнаружила, что выиграла еще 100 тысяч долларов.

В ноябре сообщалось, что Мишель Шуффлер из штата Северная Каролина сорвала джекпот дважды за день. Общая сумма выигрыша превысила миллион долларов.

Lenta.ru

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