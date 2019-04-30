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Женился самый сексуальный мужчина мира Идрис Эльба – ФОТО

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 2543
Женился самый сексуальный мужчина мира Идрис Эльба – ФОТО

Голливудский актер Идрис Эльба, которого издание People назвало самым сексуальным мужчиной 2018 года, женился в третий раз.

Избранницей 46-летнего актера стала 29-летняя модель Сабрина Доуре – местом проведения роскошного свадебного торжества, длившегося три дня, стал город Марракеш в Марокко.

Свадебная церемония была закрыта для СМИ – эксклюзивные права на съемку И.Эльба отдал британскому Vogue, на Instagram странице которого появились первые три снимка с мероприятия.

Пара познакомилась на съемочной площадке картины «Между нами горы» в Канаде - предложение любимой девушке Идрис Эльба сделал год назад, во время спецпоказа картины в Лондоне.

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Ф, Г.

Фото: Instagram by @britishvogue

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