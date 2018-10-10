Жена экс-главы Интерпола рассказала об угрозах

Грейс Мэн, супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвея, рассказала, что опасается за свою жизнь.

Мэн Хунвей, занимавший пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку с поста главы организации.

Грейс Мэн призналась, что после исчезновения мужа ей поступил звонок с угрозами от неизвестного. Она также рассказала, что скрывает от своих двух семилетних сыновей, что случилось с отцом.

Ранее Грейс Мэн рассказала о загадочном фото от мужа перед его исчезновением.

Gazeta.Ru