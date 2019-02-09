У Эйфелевой башни сожгли машину контртеррористов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Париже манифестанты из числа "желтых жилетов" подожгли машину военного антитеррористического патруля "Сантинель".

Перед этим они сделали на переднем стекле автомобиля оскорбительную для военных надпись.

Обычно в каждой такой машине находится от четырех до шести солдат с автоматами, поэтому пока непонятно, как автомобиль подожгли, отмечает ТАСС.

У Эйфелевой башни в субботу вечером были задержаны несколько человек. Сейчас манифестанты находятся на площади Трокадеро на правом берегу Сены. Они жгут файеры, выкрикивают антиправительственные лозунги и расходиться не собираются. Хотя организаторы обещали, что акция должна была уже завершиться в районе Марсова поля. Местные СМИ не исключают, что часть "желтых жилетов" попытается возобновить манифестацию на Елисейских полях.

Во французской столице задержан 21 человек, 16 из них были взяты под стражу.

В ходе субботней акции протестующие нападали на отделения банков, кафе и рестораны. Так, ранее сообщалось, что один из офисов крупной страховой компании был полностью разгромлен. Погромщики также устроили несколько пожаров на проезжей части.

В середине дня в городе произошли серьезные стычки с полицией, Одному из участников акции протеста взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.

По данным полиции, в манифестациях приняли участие около 4000 человек.

Vesti.ru

18.02

Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестного движения «желтых жилетов» и правоохранительными органами, сообщает радиостанция France Info.

В Париже и других французских городах тринадцатую субботу проводятся акции протеста «желтых жилетов». Как сообщается, шествие началось в 10.30 (12.30 мск) с площади Шарля де Голля. Первые столкновения с правоохранителями произошли спустя несколько часов неподалеку от Национальной ассамблеи. Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ в ответ на «снаряды», которые запускали манифестанты. После столкновений протестующие направились в сторону здания Сената.

Радиостанция сообщает, что демонстрации проходят менее активно по сравнению с прошлой субботой, когда по всей Франции протестовали более 58 тысяч человек. В эту субботу, как ожидается, акции будут рассредоточены по территории всей страны.

Как передает корреспондент РИА Новости, вскоре после первых столкновений с полицией одному из участников демонстрации оторвало кисть руки шумовой гранатой. Как сообщает телеканал RT, пострадавший был госпитализирован.

Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Ria.ru

10.45

Власти Франции готовятся к очередной – уже тринадцатой по счету – субботней акции протестов «жёлтых жилетов».

На прошлой неделе на демонстрации вышли около 60 тысяч человек. Правоохранительные органы полагают, что и сегодня надеяться на «усталость» активистов – слишком рискованно. Меры безопасности – усилены.

Как правило, выступления «желтых жилетов» сопровождаются массовыми беспорядками и погромами, сообщает телеканал »Россия 24». Из-за них французская казна уже потеряла миллионы евро. Изначально «жёлтые жилеты» выступали против повышения цен на топливо. Затем – стали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.

Vesti.ru