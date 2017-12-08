Жан Тодт переизбран президентом FIA

Жан Тодт занял пост президента FIA в 2009 году, сменив Макса Мосли.

В конце 2017-го его президентский срок подходил к концу, но 8 декабря на заседании Генеральной Ассамблеи FIA в Париже француз был переизбран. По сути, выборы стали формальностью, поскольку прошли на безальтернативной основе.

«От всего сердца благодарю вас за поддержку», – прокомментировал Жан Тодт решение Генеральной Ассамблеи.

Третий срок Тодта истечет в 2021 году, после чего он оставит пост, поскольку правила FIA ограничивают полномочия президента тремя сроками.

F1news