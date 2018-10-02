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«Жаманак»: В партии «Процветающая Армения» пытаются избежать нового позора

Сегодня в 12:30 ~ 1 минута на чтение 245
«Жаманак»: В партии «Процветающая Армения» пытаются избежать нового позора

После выборов в Совет старейшин Еревана в партии «Процветающая Армения» царят панические настроения.

Члены партии «Процветающая Армения» понимают, что без предвыборной взятки они более никакой возможности на успех не имеют, пишет армянская газета «Жаманак».

«Представители «Процветающей Армении» заранее решили, что на пост мэра Армавира должен выдвинуться депутат парламента Араик Агабабян, однако он так и не выдвинулся.

В партии «Процветающая Армения» понимают, что более никакой возможности не имеют и любым способом избегают нового позора - отказываясь участвовать даже в выборах, которые проходят в общинах, хотя заранее говорили, что выдвинут в общинах 40 кандидатов», - пишет газета.

Напомним, что партия «Процветающая Армения» - политическая партия в Армении, основана в 2004 году. Лидер - депутат парламента Гагик Царукян.

На последних выборах в Национальное собрание Армении (6 мая 2012 года) вышла на второе место после правящей Республиканской партии Армении. Представлена 31 депутатом (всего в НС Армении 105 депутатов).

Партия активно выступает за развитие и укрепление армяно-российских союзнических и стратегических отношений.

А.А.

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