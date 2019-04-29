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Зеленский завершил отдых в Бодруме - ФОТО

Сегодня в 13:19 ~ 1 минута на чтение 212
Зеленский завершил отдых в Бодруме - ФОТО

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум, сообщает Anadolu.

Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска. Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума. Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле, о чем написал ряд турецких СМИ.

Ф.Багирова

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