Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию – ФОТО

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился отдохнуть в Турцию.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», - написал Зеленский в «Фейсбуке».

Он отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, а в Украину он вернется через два дня.

Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22% голосов избирателей, за его соперника – действующего главу государства Петра Порошенко проголосовало 24,45%.

А.А.