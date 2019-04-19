Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче «Право на власть» на канале «1+1» представил членов своей команды.

По его словам, в случае победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране, а Руслан Стефанчук будет отвечать за идеологический блок.

Представитель штаба Дмитрий Разумков будет курировать вопросы внутренней политики. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк займется международной деятельностью, экономикой и финансами. Советник кандидата Руслан Рябошапка, а также Денис Монастырский и Галина Янценко в команде Зеленского будут заниматься вопросами правоохранительной и антикоррупционной деятельности.

«Это эксперты, это моя команда, это профессиональные люди, молодые специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента. Понимаете, мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность», — заявил Зеленский.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону страны, Даниил Гетманцев — курировать экономическое направление в новой администрации президента, а Виктория Стахова — банковскую деятельность. Ирине Венедиктовой поручат курировать реформу судебной системы, а Олегу Бондаренко — экологическое направление.

Также Зеленский сообщил, что Сергей Кальченко в его команде будет отвечать за избирательное законодательство, а Андрей Герос станет экспертом по тарифам и энергетике. Сергей Бабак будет в ответе за образование и науку в стране.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», Зеленский набирает 61 процент голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24 процента. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко —около 25 процентов.

РИА Новости