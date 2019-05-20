Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал своих соотечественников, проживающих за рубежом, возвращаться на родину.

Он также заявил, что с радостью даст всем украинское гражданство.

«Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире - нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь, нас 65 миллионов, тех для кого родина - украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны», - сказал Зеленский.

Эльшан Рустамов

12.23

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала приняла присягу у избранного украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «112 Украина».

Он, положив руку на конституцию и Библию принял ее. Ему вручили символы президента: штандарт президента Украины, Знак президента Украины, Гербовая печать президента Украины и Булава президента Украины. Он скрепил присягу подписью.

Также Зеленского официально назвали президентом Украины.

Эльшан Рустамов

12.08

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.

Об этом он завил в зале Рады.

Также Зеленский попросил Раду принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, избирательный кодекс, открытые списки на выборы, уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны, сообщает Gazeta.ru.

Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации также объявил, что распускает Верховную Раду.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

11.20

В Киеве проходит церемония инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Близкие к новому главе государства источники говорят, что церемония будет необычной, но с соблюдением традиций,- сообщает Gazeta.ru

Эльшан Рустамов

11.20

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где состоится его инаугурация, передает в понедельник агентство УНН.

«Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где будет инаугурация... Владимир Зеленский отправился из дома в Мариинском парке в Верховную раду, где в начнется торжественное заседание, на котором он должен принести присягу украинскому народу и официально вступить в должность главы государства», - говорится в сообщении.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Эльшан Рустамов