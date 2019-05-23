1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Сегодня в 17:16 ~ 1 минута на чтение 112
Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.

Как сообщает Общественное телевидение, об этом глава государства сообщил журналистам в четверг в Киеве перед началом своего выступления на форуме «IFORUM – 2019».

На вопрос журналиста Общественного телевидения, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил: «Нет»

Позже во время своего выступления Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее агрессором. В своей презентации инновационного будущего страны он также продемонстрировал фото с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы, сопровождавшиеся надписью: «Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению». «Вот куда нас могут привести. Что-то не хочется», - прокомментировал он.

В понедельник, 20 мая, во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов пойти на все.

А.А.

Telegram WhatsApp

112

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net