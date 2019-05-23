Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.

Как сообщает Общественное телевидение, об этом глава государства сообщил журналистам в четверг в Киеве перед началом своего выступления на форуме «IFORUM – 2019».

На вопрос журналиста Общественного телевидения, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил: «Нет»

Позже во время своего выступления Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее агрессором. В своей презентации инновационного будущего страны он также продемонстрировал фото с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы, сопровождавшиеся надписью: «Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению». «Вот куда нас могут привести. Что-то не хочется», - прокомментировал он.

В понедельник, 20 мая, во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов пойти на все.

А.А.