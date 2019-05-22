Зеленский назначил главой своей администрации личного адвоката Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Указ о назначении Андрея Богдана главой свое администрации Зеленский подписал 21 мая.

По данным 112.ua, Андрею Богдану 42 года. Он родился 3 декабря 1976 года. Закончил Львовский университет им. Ивана Франко, получил квалификацию экономиста, специалиста по финансам и юриста. У Богдана ученая степень кандидата юридических наук. В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списках «Наша Украина – Народная Самооборона». В Раду не попал. С 2007 по 2010 год был заместителем министра юстиции.

В декабре 2010 года был назначен правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в Кабмине Николая Азарова. Оставался на посту до марта 2014 года.

После этого стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

В 2014 Богдан баллотировался в парламент по списку «Блока Петра Порошенко». Его регистрацию отменили, Богдан по этому поводу судился, но ничего не добился. Позже Богдан занимался защитой соратника Коломойского, а дальше уже засветился в штабе тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В апреле Коломойский подтвердил, что Андрей Богдан, работавший в штабе Зеленского – еще и его личный адвокат.

1news.az