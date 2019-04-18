Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Подтверждающие документы размещены на сайте минюста США. В контракте, который заключен до 31 мая 2020 года, Зеленский представлен как лидер партии «Слуга народа» и кандидат в президенты Украины.

Также отмечается, что американская компания должна будет организовывать встречи с представителями госструктур, представлять команду Зеленского американской общественности и выстраивать отношения с медиа- и аналитическими центрами.

В интервью «Радио Свобода» представитель Signal Group Consulting Джон Проктер заявил, что фирма также планирует организовать встречу Зеленского с командой Трампа.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский с 30,24% голосов и Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Поскольку никто из кандидатов не набрал нужных для победы 50% голосов, Зеленский и Порошенко встретятся во втором туре, назначенном на 21 апреля. Перед ним кандидаты должны провести дебаты, они пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Назначить встречу именно там требовал Зеленский, Порошенко же предлагал встретиться дважды — 14 апреля на стадионе в Киеве и 19 апреля в телестудии.

Однако дебаты 14 апреля превратились в митинг в поддержку Порошенко, так как Зеленский не явился на стадион. Действующий лидер ждал своего соперника около часа. За это время он ответил на вопросы журналистов, спел песню на мотив «Ты ж меня обманула» и сфотографировался с избирателями.

Iz.Ru