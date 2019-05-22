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Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Сегодня в 09:15 ~ 1 минута на чтение 34
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Москвом и Киевом.

Об этом заявил глава администрации главы государства Андрей Богдан.

"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение", — сказал чиновник в эфире телеканала "112 Украина".

Он уточнил, что на референдум вынесут вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.

Ria.ru

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