«Здравствуйте, мы – азербайджанские свингеры...» - ФОТО

Скриншотом странного письма в личку поделилась сегодня одна из пользовательниц «Фейсбука». «Добрый вечер, мы с мужем свингеры, вы нам понравились, и мы хотели бы с вами пообщаться», - говорилось в письме, адресованном девушке.

«Я так растерялась, что до сих пор не знаю, что ответить», - делилась в комментариях адресат интригующего сообщения.

Между тем, в комментариях к опубликованному скриншоту, друзья девушки рассуждали на тему «куда катится этот мир», с изрядной долей сарказма и юмора. А одна из участников дискуссии сначала предложила опубликовать данные этой «чудесной семейки» («Их надо знать в лицо!» - гневно писала она), а потом вообще нашла и опубликовала фото отправившей от имени семьи свингеров послание девушки.

Фото мы публиковать не будем, равно как и раскрывать профиль, с которого было отправлено сообщение-предложение о встрече с семьей свингеров. Во-первых, не факт, что это – реальный профиль, или что профиль хозяина «фейсбук-странички» не был взломан кем-то из ее «доброжелателей». Во-вторых, как сказала сама растерянная адресат послания, «свингеры же тоже люди, зачем нужно их вот так прославлять, жалко их».

Но мы сейчас не о жалости к свингерам хотим поговорить.

Да, свингеры появились в Баку не сегодня, и это – не первое их послание в личку за всю историю «Фейсбука». На самом деле, любителей столь необычного и даже экстремального для среднестатистического жителя Баку, а для самих приверженцев нетрадиционных направлений в сексуальной жизни – вполне приемлемого образа жизни, - в нашем славном городе немало.

Другое дело, что все встречи таких пар, проповедующих «ну очень свободную любовь» в двух отдельно взятых парах (на один вечер – точно) – проходят обычно в закрытых клубах, частных квартирах или виллах и попасть туда обычному обывателю непросто. Там, как говорится, «все свои».

Точно так же ни для кого не секрет существование в нашем городе закрытых гей-клубов или, как минимум, мест, где эти самые сексуальные меньшинства собираются, знакомятся, ну и так далее.

Однако любое упоминание о них в прессе становится настоящей сенсацией, и в комментариях раздаются гневные требования «стереть их с лица земли» и возмущения по поводу того, что «извращенцы что-то осмелели». Так было с новостью про демонстрацию флага ЛГБТ в центре Баку, которые некоторые СМИ преподнесли под заголовком «секс-меньшинства осмелели», так будет, - уверены, - и с «новостью» о существовании в нашей стране свингерских пар.

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Но в данной ситуации возмущение как самой девушки, которой написала эта пара свингеров, желающих разнообразить свой досуг, так и поддержавших ее друзей-комментаторов, вызвал не сам факт существования свингеров, а другой, именно: факт вмешательства в личное пространство постороннего человека. Не слишком приятно, знаете ли, когда вам в «мессенджер» пишет совершенно незнакомый человек, да еще со столь непристойными предложениями, фактически пытаясь залезть вам в постель.

Ровно по этой же причине вызывает отторжение представителей ЛГБТ кричать о своей ориентации, размахивая флагом посреди центра столицы. Это – тоже вмешательство в личное пространство других людей. Никого не интересует, кого они предпочитают в качестве сексуальных партнеров, так зачем «дразнить» людей, сначала громко заявляя о своей ориентации, а потом – возмущаясь, что их за это здесь якобы притесняют?

Однако вернемся к свингерам (в рамках данной статьи, разумеется, хотя читатели имеют право на собственный выбор). По какой причине эти люди считают возможным, нормальным, естественным, столь открыто предлагать свои «услуги» и навязывать свои сексуальные предпочтения посторонним и незнакомым им людям? Кто дал им такое право?

Кто-то скажет: «Им не с кем общаться, они так ищут пару». Да, это, конечно, «серьезный аргумент». Но простите, свои проблемы сложности с коммуникациями, равно как и сексуальные проблемы, каждый, как нам кажется, должен решать сам, используя для этого цивилизованные методы. И если свингеры, представители секс-меньшинств и прочие «трансгендеры» и иже с ними вдруг решили, что их «нестандартность» дает им право вот так нагло и беспардонно оскорблять незнакомых людей, то они жестоко ошибаются. Потому что письмо в «личку» с предложением секса – это тоже домогательство. И никакая «нестандартность в сексуальной ориентации» не дает на это индульгенции.

Так что, пусть их представители призадумаются, потому что толерантность – толерантностью, а правила приличия соблюдать все же надо. Ну и к тому же не все их адресаты будут столь терпимы и сдержанны, как эта девушка. Некоторые могут и назначить встречу. И как эта встреча закончится для свингеров, никто не знает.

Амина Гара