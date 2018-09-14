Здравствуй, школа! Новейшие детские коллекции мировых брендов в Emporium - ФОТО

Что такое осень? Для родителей детей от 6 до 16 лет – это школа! А школа - это учебники, школьные принадлежности и, конечно же, новая школьная одежда!

Дерзкие цвета и неожиданные решения пусть пока подождут - главный акцент в детской моде этого сезона делается на комфорте. Плавные линии, мягкие ткани и темные цвета - все для того, чтобы ребенок чувствовал себя свободно!

Почти как взрослые! Джемпер Dolce&Gabbana или вязаный кардиган Gucci вполне мог бы надеть и папа! А джинсы от Gucci и поло от Versace просто скопированы со взрослых моделей! Дополняем обувью и рюкзаком от Dolce&Gabbana - стильные джентльмены готовы к выходу!

Смокинг должен присутствовать в гардеробе каждого мужчины, независимо от возраста! Самый интересный образ получится с моделью от Dolce&Gabbana. Белая рубашка Dolce&Gabbana с застежкой на кнопках и черной каймой с брюками Dolce&Gabbana и кроссовками Gucci – подойдет как для мероприятий, так и на каждый день. Рюкзак Dolce&Gabbana – на все случаи жизни.

Отдыхать можно как в джинсах и кроссовках Dolce&Gabbana со стильным пуловером Gucci, так и в бархатном платье Dolce&Gabbana с накладными карманами – для маленьких любительниц женственности и классики.

Синее платье Dolce&Gabbana украшено аппликациями, которые напоминают о школе. А черная модель Gucci в популярном стиле 80-х настраивает на серьезный учебный лад! И не забывайте, что платья в этом сезоне носят с обувью в спортивном стиле – как предложенные модели от Dolce&Gabbana и Gucci.

Трикотажное серое платье-тунику Dolce&Gabbana можно носить как самостоятельно, так и с джинсами или леггинсами. Свободные вещи предлагаются и мальчикам – как этот зеленый джемпер с черными рукавами и широкие джинсы Gucci.

Все предложенные модели можно приобрести по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku, 3-й этаж.

Подробнее о новинках можно узнать на сайте: www.emporium.az

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