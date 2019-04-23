Здание генконсульства Турции в Цюрихе подверглось нападению

Генконсульство Турции в Цюрихе подверглось нападению. Группа неизвестных бросила в сторону здания дипмиссии бутылки с зажигательной смесью, сообщает 1news.az со ссылкой на агентство Анадолу.
Как сообщила агентству генконсул Турции Асие Нурджан Ипекчи, инцидент произошел в 02:51 по местному времени.
По ее словам, генконсульство Турции в Цюрихе не раз подвергалось атакам подобного рода.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, отметила генконсул.
«Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых по этому делу. Их имена пока не раскрываются. Считаю, что ситуация прояснится в ближайшие дни», - сказала Ипекчи.
Генконсул отметила, что зданию дипмиссии не был нанесен ущерб, так как содержимое одной бутылки не загорелось, а вторая разбилась о забор.
А.С.