Зажигательный танец Николая Баскова под азербайджанскую песню – ВИДЕО

В Сети распространилось видео, в котором народный артист России Николай Басков танцует под азербайджанскую песню «Aman bu qızların əlindən».
Нижеприведенный ролик снят на одной из московских свадеб и представлен в Instagram сестрами-близнецами Севиль и Севиндж Сафаровыми, которые принимали участие в мероприятии, где Н.Басков был ведущим.
Как народный артист России станцевал под песню «Aman bu qızların əlindən», смотрите ниже.
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В.Ф, Г.Р.